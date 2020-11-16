في عملية معقدة.. فريق طبي يعيد تثبيت عظم مفتت لمصاب في  حوطة بني تميم

تمكن فريق طبي في مستشفى حوطة بني تميم العام بمنطقة الرياض، من تثبيت عظم مفتت لمريض مصاب، في عملية جراحية معقدة.

وذكرت صحة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، أن فريقًا طبيًا متخصصًا في جراحة العظام بمستشفى حوطة بني تميم العام، أجرى جراحة ناجحة ومعقدة لمصاب، كان يعاني من كسر متفتت في عظمة العقب في القدم ممتد للمفصل.

وأوضحت صحة الرياض، أن المصاب حضر إلى طوارئ المستشفى؛ حيث تم عمل الإسعافات الأولية، ومتابعة تطوراتها إلى أن استقرت حالته، وبعدها تم رد الكسر وتثبيته باستخدام مسامير مفرغة كانيوليتد، كما تم إرجاع المفصل إلى حالته الطبيعية مع المحافظة على بنيته وسلامته الوظيفية.

وأشارت إلى أن المصاب غادر المستشفى بعد تحسن واستقرار حالته، واستجابتها للعلاج، وهو تحت المتابعة من قبل المختصين.

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