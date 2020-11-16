بالفيديو.. وزير الطاقة: تنظيم إيرادات الكهرباء وفق آلية جديدة.. ورفع جودة الخدمة

عقب قرار الضم

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه سيتم تنظيم إيرادات شركة الكهرباء وفق آلية جديدة؛ للعمل بكفاءة عالية ورفع جودة الخدمة وتحقيق عائد موزون. وقال وزير الطاقة- وفقا لقناة الإخبارية- إن قطاع الكهرباء يحظى بدعم ومساندة ومتابعة مستمرة من الملك سلمان وولي العهد. وأضاف، أن تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء يعكس رؤية 2030 وما تشهده المملكة من انتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. Advertisements وأشار وزير الطاقة، إلى أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية ويعد عملًا إصلاحيًا يعزز مفهوم قطاع رئيس لاقتصاد المملكة. اقرأ أيضًا: «السعودية للكهرباء» تعلن معالجة الالتزامات المالية الحكومية على الشركة.. وتؤكد عدم تأثيرها على حَمَلة الأسهم وزير الطاقة: الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.. وضم القطاع هدفه إعادة الهيكلة

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