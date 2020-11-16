للنساء.. «هدف» يحدد شروط برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التزيين النسائي

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاع التزيين النسائي بالتعاون مع أكاديمية فيلوتي.

وأشار صندوق هدف، إلى أن الاتفاقية بين الصندوق وأكاديمية فيلوتي تهدف إلى دعم جهود القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص من خلال البرامج المتعددة لدى هدف، وبما لدى أكاديمية فيلوتي من الخبرات والإمكانيات اللازمة في التدريب وتوفير الفرص الوظيفية للمتدربات.

وأكد صندوق هدف، أن شروط الالتحاق بالبرنامج تتمثل في:

• سعودية الجنسية.

• الشهادة الثانوية فما فوق.

• متفرغة للعمل (ليست طالبة ولا موظفة).

• غير مسجله بالتأمينات الاجتماعية.

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• ليس لديها سجل تجاري.

• مسجله في طاقات.

وأوضح صندوق هدف، أن التدريب في مدينة الرياض، وأن التدريب والتوظيف مجاني لا يتطلب أي مبالغ مالية، يمكن التقديم عبر هذا الرابط.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2urH86ugq6MQKANr4hWX-gAjp_MYpcgagVInLH2_qr69xKg/viewform

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