وزير الطاقة: الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.. وضم القطاع هدفه إعادة الهيكلة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة «فرصة تاريخية».

وقال وزير الطاقة- وفقا للإخبارية- أن ضم الكهرباء للوزارة يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والاهتمام باحتياج المستهلك.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع الكهرباء واستدامته.

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وأبان وزير الطاقة، أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء.

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