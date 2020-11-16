وزير الطاقة: الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.. وضم القطاع هدفه إعادة الهيكلة

أكد الاهتمام باحتياج المستهلك
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة «فرصة تاريخية».
وقال وزير الطاقة- وفقا للإخبارية- أن ضم الكهرباء للوزارة يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والاهتمام باحتياج المستهلك.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع الكهرباء واستدامته.
وأبان وزير الطاقة، أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء.
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