السعودية اليوم / تقرير "سكني" يكشف أرقام مستفيديه.. وشهادات "تحمل الضريبة" تتجاوز 358 ألفاً



الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

كشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر

وأوضح التقرير استفادة 33,667 أسرة خلال شهر نوفمبر، بينهم 11,357 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 319,429 أسرة، منها 107,990 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر بلغت 358,465 شهادة، منها 78,967 شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و279,498 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

كما أبرز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق "سكني" من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وإصدار شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

فيما استعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة ضمن 90 مشروعاً تحت الإنشاء تم طرحها عبر المنصة وتطبيق "سكني"، وتسليم عدد من الوحدات ضمن المشاريع تحت الإنشاء، والمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 209 مخططات سكنية توفر 176,613 قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابطhttps://sakani.housing.sa/plans-map.

يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.

// انتهى //

15:50ت م

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الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسكشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من البرنامج والتي تجاوزت مستهدفات العام الجاري، كذلك تحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأعداد شهادات تحمّل ضريبة المسكن الأول خلال شهر نوفمبر الجاري، والخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني".وأوضح التقرير استفادة 33,667 أسرة خلال شهر نوفمبر، بينهم 11,357 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 319,429 أسرة، منها 107,990 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط.وأشار التقرير إلى أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر بلغت 358,465 شهادة، منها 78,967 شهادة للمستفيدين من خارج الوزارة، و279,498 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.كما أبرز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق "سكني" من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، وإصدار شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.فيما استعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة ضمن 90 مشروعاً تحت الإنشاء تم طرحها عبر المنصة وتطبيق "سكني"، وتسليم عدد من الوحدات ضمن المشاريع تحت الإنشاء، والمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 209 مخططات سكنية توفر 176,613 قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابطhttps://sakani.housing.sa/plans-map.يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.// انتهى //15:50ت م0111

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.