السعودية اليوم / مذكرة تفاهم لتعزيز جودة البرامج الصحية بين هيئتي تقويم التعليم والتخصصات الصحية



الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة

ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي رئيسها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمينها العام الدكتور أيمن عبده، حيث تأتي الاتفاقية امتداداً لأوجه التعاون المشترك بين الهيئتين،

وتعمل الاتفاقية على تنسيق أوجه التعاون بين الهيئتين في إعداد نواتج التعلم الرئيسة للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية، التي يجب على الخريجين أن يتمكنوا منها، حيث تمثل هذه النواتج منطلقاً لتصميم البرامج الأكاديمية وإستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم، وتعدّ مرجعاً وطنياً في تقويم جودة البرامج الأكاديمية، وإجراء المقارنات فيما بينها، إضافة إلى أن نواتج التعلم الرئيسة تعدّ توجهاً دولياً متنامياً لدى المنظمات الدولية المتخصصة في جودة التعليم.

كما تضمنت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تحديد أوجه التعاون والآليات المناسبة لتفعيل وتطبيق وتطوير نواتج التعلم الرئيسة التي سيتم إعدادها بصورة تشاركية بين الهيئتين بما يضمن تكامل الجوانب التعليمية والأكاديمية مع الجوانب المهنية والتطبيقية، واتساقها مع أحدث التوجهات الدولية، والاحتياجات الوطنية لسوق العمل في هذا المجال الحيوي وفق اختصاصات كل هيئة ونطاق عملها.

وتم تشكيل فريق عمل من الهيئتين لمتابعة تطبيق الاتفاقية وتطويرها واستشراف آفاق التعاون المستقبلية المرتبطة بها، وبما يحقق الأثر والقيمة المضافة في الجوانب التعلمية والأكاديمية والمهنية، ويسهم في رفع جودة الخريج السعودي، ويعزز قدراته التنافسية على المستويات الإقليمية والدولية.

// انتهى //

15:46ت م

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الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسوقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تهدف إلى تعزيز جودة البرامج الصحية وتطوير مخرجاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل والتنمية ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما تأتي مؤكدة على الدور التكاملي للهيئات الوطنية نحو الوصول إلى مجتمع معرفي منتج متميز.ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي رئيسها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمينها العام الدكتور أيمن عبده، حيث تأتي الاتفاقية امتداداً لأوجه التعاون المشترك بين الهيئتين،وتعمل الاتفاقية على تنسيق أوجه التعاون بين الهيئتين في إعداد نواتج التعلم الرئيسة للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية، التي يجب على الخريجين أن يتمكنوا منها، حيث تمثل هذه النواتج منطلقاً لتصميم البرامج الأكاديمية وإستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم، وتعدّ مرجعاً وطنياً في تقويم جودة البرامج الأكاديمية، وإجراء المقارنات فيما بينها، إضافة إلى أن نواتج التعلم الرئيسة تعدّ توجهاً دولياً متنامياً لدى المنظمات الدولية المتخصصة في جودة التعليم.كما تضمنت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تحديد أوجه التعاون والآليات المناسبة لتفعيل وتطبيق وتطوير نواتج التعلم الرئيسة التي سيتم إعدادها بصورة تشاركية بين الهيئتين بما يضمن تكامل الجوانب التعليمية والأكاديمية مع الجوانب المهنية والتطبيقية، واتساقها مع أحدث التوجهات الدولية، والاحتياجات الوطنية لسوق العمل في هذا المجال الحيوي وفق اختصاصات كل هيئة ونطاق عملها.وتم تشكيل فريق عمل من الهيئتين لمتابعة تطبيق الاتفاقية وتطويرها واستشراف آفاق التعاون المستقبلية المرتبطة بها، وبما يحقق الأثر والقيمة المضافة في الجوانب التعلمية والأكاديمية والمهنية، ويسهم في رفع جودة الخريج السعودي، ويعزز قدراته التنافسية على المستويات الإقليمية والدولية.// انتهى //15:46ت م0108

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.