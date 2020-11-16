السعودية اليوم / عمليتان متقدمتان لزراعة الصمام بالقسطرة في مركز الأمير فيصل للقلب بأبها



أبها 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أجرى فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها، عمليتين ناجحتين لزراعة صمام للقلب عبر القسطرة دون الحاجة لإجراء الجراحة التقليدية للقلب المفتوح.

وأجريت العمليتان لمريضين سعوديين أحدهما يبلغ من العمر 67 عاماً والآخر 73 عاماً ، وذلك بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية المشرف العام على المركز الدكتور عادل المصوري، مبيناً أن كلا المريضين كانا يعانيان من تضيق شديد بالصمام الأورطي ، وإحدى الحالات كانت عالية الخطورة، - وبفضل الله - تكللت العمليتان بالنجاح.

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15:42ت م

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