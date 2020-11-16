السعودية اليوم/ "مؤسسة الري" تطلق مبادرة الفرص التدريبية



الأحساء 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت المؤسسة العامة للري بالأحساء أمس، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مبادرة الفرص التدريبية، بمشاركة 25 مهندسًا ومهندسة من مختلف التخصصات المختلفة.

وتهدف المبادرة التي تستمر ستة أشهر، وتستهدف المهندسين السعوديين حديثي التخرج، إلى تهيئة الخريجين وتزويدهم بالمعلومات والمعارف والمهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، وتدريبهم على المهام والأعمال عملياً على أرض الواقع مما يكسبهم الخبرة والمهارة.

// انتهى//

15:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.