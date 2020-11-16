

الحرث 1 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الحرث الأسبوع الماضي ، 30 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بالمحافظة والمركز والقرى التابعة لها ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن رفع 700 طن من النفايات، وإزالة 800 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء ، وأصدرت 4 شهادات صحية ، وتنفيذ أعمال غسل وتعقيم وتطهير 22 موقعًا بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 84 من الأليات والحاويات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 91 فرداً من الطواقم البشرية بالبلدية.

// انتهى //

15:01ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 30 جولة رقابية بمحافظة الحرث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.