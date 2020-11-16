السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يجتمع بمدير معهد الإدارة العامة ويستعرض مجالات العمل للتعاون المشترك



الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

اجتمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة اليوم، بمعالي مدير عام معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور بندر بن أسعد السجان، بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارة والمعهد.

وناقش الاجتماع مجالات العمل للتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد ومنها اعداد أدلة الإجراءات، والخطة التشغيلية لتطوير القيادات الإدارية وتوزيع القوى العاملة وتنفيذ برامج تدريبية خاصة لبعض موظفي الوزارة إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات لتفعيل الجهود الرامية لتطوير وتهيئة قطاعات الوزارة المختلفة ومنسوبيها للرقي بمخرجات العمل الإداري وتطوير مهارات العاملين فيه لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

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14:59ت م

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