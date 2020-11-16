السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات بالمنطقة



عرعر 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع أعمال وحدة تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات بإمارة المنطقة ،بحضور عدد من مديري الجهات الأمنية والحكومية والخدمية .

وناقش الاجتماع الإشراف على تنظيم وضع الاستراحات والمنتزهات والمخيمات في المنطقة ، وتحديد اشتراطات إنشائها ومراعاة كل ما يتعلق بالجانب الأمني واشتراطات السلامة .

كما بحث الاجتماع حصر استراحات العزاب المخالفة داخل الأحياء واتخاذ الإجراءات النظامية حيال إغلاقها لمنع الضرر على السكان المجاورين ، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لجميع الاستراحات بالمنطقة وتحديثها كل ثلاثة أشهر .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تمكين الأسر والشباب من أسباب الراحة والترفيه عن النفس في إطار نظامي يحقق ذلك دون المساس بحقوق وراحة الآخرين، مبينًا سموه أن تنظيم الاستراحات غاية بالأهمية لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات الاجتماعية والترويح عن النفس.

وشدد سموه على ضرورة الوصول إلى ترسيخ مفهوم الأمن الشامل بكل أشكاله ، ودراسة ظاهرة انتشار الاستراحات المخالفة ومدى سلبياتها على الأمن والمجتمع ، والعمل على تنظيم وضع الاستراحات في المنطقة بإشراف إمارة المنطقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا لما تقتضية المصلحة العامة .

// انتهى //

14:51ت م

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