شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة نوف بنت محمد : مجموعة تواصل المجتمع المدني حققت أرقامًا قياسية والان نبدء بالتفاصيل

• تبني حزمة من السياسات المقترحة والموجهة إلى صناع قرار دول العشرين

قالت رئيسة مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20) الأميرة نوف بنت محمد: مجموعة تواصل المجتمع المدني تحقق أرقامًا قياسية في تاريخ مجموعة العشرين ، منها توسيع عدد الأعضاء إلى أكثر من 1500 عضو من 80 دولة حول العالم، وزيادة عدد مجموعات الغمل إلى 11 مجموعة تخصصية واستضافت أكبر تجمع عالمي للمجتمع المدني افتراضيا بعدد 40 ألف مشارك يمثلون 109 دولة حول العالم.

وأضافت سمو الأميرة نوف بنت محمد: نجحت المؤسسة هذا العام بصناعة التوافق داخل المجموعة وتتويج جهودها التفاوضية بالإجماع على تبني حزمة من السياسات المقترحة والموجهة إلى صناع قرار دول العشرين إضافة إلى البيان الختامي للمجموعة.