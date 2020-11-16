لقاح مودرنا Moderna ضد فيروس كورونا يُثبت فعاليته بنسبة 94% 

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركة مودرنا Moderna إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 94%، لتكون بذلك ثاني شركة تعلن نتائج فعالية لقاحها بعد أن كشفت شركة فايزر فاعلية اللقاح الخاص بها بنسبة 90%.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، وجدت التجارب التي أُجريت على أكثر من 30 ألف شخص أن 5 منهم فقط أصيبوا بمرض كوفيد ولكن لم تظهر أي أعراض حادة عليهم.

وبمقارنة النتائج، فإن 90 شخصًا تم إعطاؤهم لقاحًا وهميًا أُصيبوا بالفيروس وفقًا للشركة الأمريكية مودرنا.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة فايزر الأسبوع الماضي، مما يرفع الآمال بأن اللقاحات ستقضي على الفيروس لاسيما مع وجود أكثر من مورد واحد في التوزيع العالمي.

وتم تجربة لقاح مودرن على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك كبار السن.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا: هذه لحظة محورية في تطوير لقاح كوفيد-19.

مودرنا يتفوق على فايزر

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه في حين يجب تخزين لقاح فايزر عند نحو -70 درجة مئوية وهو ما يمثل مشكلة لنقله للدول إلا أن لقاح مودرنا لا يحتاج لهذه الحرارة مما يعني أنه سيكون أسهل بكثير في توزيعه من فايزر.

وقال خوان أندريس، مسؤول الجودة في شركة مودرنا إنه يمكن تخزين اللقاح لمدة تصل إلى 6 أشهر عند درجة حرارة -20 درجة مئوية.

