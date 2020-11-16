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2020-11-16 الشورى يوافق على تعديل فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية متابعات الخليج 365 - الرياض وافق مجلس الشورى على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/ 4 / 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية. وأوضح المجلس أن ذلك يستهدف حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية. كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البنك المركزي السعودي.



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