وزير الطاقة: آلية جديدة لتنظيم إيرادات الكهرباء ولجنة وزارية لتطوير القطاع

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بأن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة يعد أمراً تاريخياً.

وأضاف وزير الطاقة “نهدف لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ونهتم باحتياج المستهلك”، مضيفاً أن ولي العهد وجه بتشكيل لجنة وزارية لتطويره.

وأكد أن الإصلاحات ستسهم في رفع كفاءة القطاع، وشركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم إيرادات “الكهرباء” وفق آلية جديدة.

وتابع “نسعى منذ إطلاق الرؤية إلى تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء، والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع الكهرباء واستدامته.

ولفت وزير الطاقة إلى أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية وسنوضح اليوم تفاصيل ضمهما، والإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع، وهناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء.



