التدريب التقني تحدد ضوابط صرف مكافأة التفوق العلمي

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ضوابط صرف مكافأة التفوق العلمي.

وقال العتيبي، عبر حسابه في “تويتر”: “إشارة إلى الاستفسارات حول مكافأة التفوق العلمي، نود التوضيح أنها ستمنح للخريجين والخريجات فقط الذين تنطبق عليهم الشروط”.

وكان متحدث مؤسسة التدريب التقني قد أوضح في وقت سابق أنه في إطار حرص التدريب التقني على تحفيز المتدربين والمتدربات فإنه سيتم صرف مكافأة التفوق العلمي للفصل الصيفي الماضي لعدد ٤٨٤ متدرباً ومتدربةً.

وأوضحت المؤسسة أن كل متدرب أو متدربة سيحصل كل منهم على مكافأة مالية بقيمة ٢٠٠٠ ريال وشهادة تفوق.

وتشمل ضوابط صرف مكافأة التفوق العلمي ما يلي:



