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2020-11-16 ساما تحذر من رسائل احتيال تنتحل صفتها: لا تستجب لها متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الاثنين، من ممارسات الاحتيال المالي. ونصحت المؤسسة بعدم الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم مؤسسة النقد. وقالت المؤسسة في بيان لها، من ممارسات الاحتيال المالي تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل اسم مؤسسة النقد العربي السعودي توهمك بوجود مبالغ مالية لك.. ثم تطلب منك الإفصاح عن معلوماتك الشخصية والبنكية أو الدخول على روابط للاستيلاء على أموالك وبياناتك .. فاحذر منها ولا تستجب لها.



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