شكرا لقرائتكم خبر عن «بر مكة» يفوز بالمركز الأول لأكثر «الفرص التطوعية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حصلت جمعية البر بمكة المكرمة على المركز الأول لأكثر الجهات الموفرة للفرص التطوعية على منصة التطوع في مكة المكرمة، وذلك في شهر أكتوبر لعام 2020. يأتي ذلك انطلاقاً من دعم الجهات المتميزة والفعالة على منصة التطوع وتقديراً لجهودها نظير ما تقدمه في العمل التطوعي وصناعة الفرص التطوعية وتحفيز المتطوعين.
هذا وثمنت جمعية البر بمكة المكرمة ممثلة في رئيس مجلس الإدارة مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على هذا الدعم والجهود المبذولة في العمل التطوعي منذ بداية انطلاقه بالجمعية في آواخر عام 2019.
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