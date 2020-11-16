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محمد بن مسعود - الدمام - تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الأربعاء المقبل بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، ملكاً على البلاد، وتوليه مقاليد الحكم.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري إن الإدارة أعدت فعاليات وبرامج متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وتفعيلها في المدارس عبر المنصات الافتراضية، ومنصات الإدارة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الجميع يحتفي بهذه المناسبة بمشاعر تملؤها روح الغبطة والتفاؤل بمستقبل مشرق للوطن، تحت قيادة رشيدة، حققت وخلال فترة وجيزة العديد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف العمري: بلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات، وستظل وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة أساس؛ للحفاظ على الوطن والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات.
وتابع: هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا، وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا فهي أعوام ستة مضت قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، شهدت فيها المملكة توجهات متسارعة نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة، والرعاية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، .
وأضاف، لقد حظي قطاع التعليم بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إداركاً بأن التقدم مقترن بالتعليم في مختلف أشكاله ومستوياته، حرصًا على صناعة جيل قادر على بناء مستقبل وطنه ونقله لمصاف الدول المتقدمة.الإدارة العامة للتعليم تبوك
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 02:32 PM"تعليم تبوك" يحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين
تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الأربعاء المقبل بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، ملكاً على البلاد، وتوليه مقاليد الحكم.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري إن الإدارة أعدت فعاليات وبرامج متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وتفعيلها في المدارس عبر المنصات الافتراضية، ومنصات الإدارة الإعلامية، مشيرًا إلى أن الجميع يحتفي بهذه المناسبة بمشاعر تملؤها روح الغبطة والتفاؤل بمستقبل مشرق للوطن، تحت قيادة رشيدة، حققت وخلال فترة وجيزة العديد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف العمري: بلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات، وستظل وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة أساس؛ للحفاظ على الوطن والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات.
وتابع: هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا، وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا فهي أعوام ستة مضت قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، شهدت فيها المملكة توجهات متسارعة نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة، والرعاية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، .
وأضاف، لقد حظي قطاع التعليم بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إداركاً بأن التقدم مقترن بالتعليم في مختلف أشكاله ومستوياته، حرصًا على صناعة جيل قادر على بناء مستقبل وطنه ونقله لمصاف الدول المتقدمة.
، "تعليم تبوك" يحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين ،
المصدر : الخليج 365
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