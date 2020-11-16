، "التحلية" تمدّ مجمع صدارة الكيميائي بـ"محلول كلوريد الصوديوم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقنيات المؤسسة استطاعت أن تحظى باهتمام عالمي واسع

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مذكرة تفاهم لإمداد شركة صدارة للكيميائيات، بمحلول الملح المركز "محلول كلوريد الصوديوم"، في سياق التكامل الاقتصادي والصناعي بين قطاعي المياه والصناعات البتروكيميائية، لتعزيز استراتيجيتهما الوطنية الرامية لدعم المحتوى المحلي وتطوير قدراته الصناعية، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية السعودية وتمكينها.

وتأتي هذه المذكرة ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها "التحلية" مؤخراً، مع عدة شركات محلية وعالمية، بعد نجاحها في تطوير تقنية "الصفر رجيع ملحي" إحدى ثمرات جناحها البحثي، المرتكزة على الاستفادة من رجيع محطات التحلية لمياه البحر واستخلاص المعادن الثمينة من محتوياته، وتحويلها إلى سلعة ذات قيمة اقتصادية عالية، يتم تزويد المصانع البتروكيميائية من خلالها بالمحلول الملحي المركز.

وتُشرع هذه الاتفاقيات آفاق تعاونٍ جديدةٍ بين "التحلية" بصفتها كياناً صناعياً رائداً وفاعلاً في التنمية الوطنية، والقطاعات الصناعية الكبرى في المملكة والعالم، للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها وابتكاراتها، في تطوير وتمكين المحتوى المحلي بصفته قيمة اقتصادية داعمة للتوجهات الصناعية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والإسهام في الارتقاء بمكانة الصناعة السعودية عالمياً.

وحظيت تقنيات "التحلية" لاسيما "صفر رجيع محلي" باهتمام عالمي واسع لعدد من الجهات والشركات والجامعات ومراكز البحث المحلية والدولية، لبحث توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأنها، آخرها وزارة الطاقة الأمريكية التي بحثت تعزيز آفاق التعاون الفني والتقني والبحثي بين المملكة والولايات المتحدة.

وتسعى شركة "صدارة" للاستفادة من المحتوى المحلي، من خلال توطين المنتجات الأساسية والثانوية، التي تكون ضمن سلسة المواد الخام المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج.

وأشار محافظ المؤسسة، المهندس عبدالله العبدالكريم، إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية تُعزز الدور الريادي الذي تضطلع به التحلية في مجال إسناد المؤسسات الوطنية الفاعلة، وتدعم تقديم حلول ابتكارية أكثر جودة وأعلى كفاءة وموثوقية.

وأوضح أن تزويد شركة صدارة بمحلول كلوريد الصوديوم الملحي من شأنه الإسهام في تطوير الصناعات الوطنية وتنويع الإيرادات وجذب الاستثمارات وتوطين المحتوى المحلي، علاوةً على إسهاماته في تحقيق التميز التشغيلي وتقليل تكلفة المنتج تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: تمضي التحلية في إنشاء وبناء مشاريع عملاقة تأتي في سياق إنجازاتها المستمرة وابتكاراتها التنموية المتواترة الداعمة لسياسات زيادة القيمة التنافسية لاقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها المميزة عالمياً على مختلف المستويات.

وثمن تأسيس شراكات استثمارية فاعلة على المستويين الداخلي والخارجي مع السعي الدائم للابتكار والاستدامة مما يصب في صالح توفير مزيد من فرص العمل، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مع الحفاظ على معايير السلامة والبيئة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل الفقير، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إتاحة بديل آخر أكثر فاعلية وموثوقية لتوريد محلول كلوريد الصوديوم الملحي إلى مجمع صدارة الكيميائي، حيث إن التوريد عبر خطوط الأنابيب، عوضاً عن الشاحنات، سيسهم بشكل أكبر في الحفاظ على سلامة الطرق وتقليل النفقات وتحديات الخدمات اللوجستية المستخدمة حالياً، كما تهدف "صدارة" إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة عبر إيجاد بدائل للملح الطبيعي الصلب والاستعانة بالشاحنات في النقل المستخدمين حالياً.



وأشار "الفقير" إلى الفوائد العديدة التي ستجنيها "صدارة" من توقيع المذكرة وفكرة المشروع بصفة عامة، التي من ضمنها تقليل المخلفات الناتجة عن الملح الطبيعي الصلب المستخدم حالياً، إضافة إلى تقليل الاستخدام الهائل اليومي للشاحنات لنقل الملح عبر الطرق سواء في شكله الصلب أو السائل مما سيقلل من زمن وتكلفة التشغيل، ويزيد من سلاسة عمليات المصنع.المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة