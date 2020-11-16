شكرا لمتابعة خبر عن استعادة أرض حديقة في جدة بعد بناء مواطن منزل عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادتها أرضا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1.4 ألف متر مربع.

جاء ذلك بعدما أقامت الأمانة دعوى قضائية على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وقالت الأمانة أن القرار جاء باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

وأضافت أمانة جدة أنه جرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.