شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يُبشر بحالة مطرية بدء من الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق،على أن التوقعات المبدئية ثابتة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة والتي ستبدأ يوم الجمعة. أكد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق،على أن التوقعات المبدئية ثابتة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة والتي ستبدأ يوم الجمعة. وتوقع " الزعاق " أن تؤثر الحالة المطرية على رقعة واسعة من المملكة، حيث تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.

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