شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي وتعديل بند فئات الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام البنك المركزي، كما وافق على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/ 4 / 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

وكانت قد بدأت جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.