النمر يحذر من استخدام الإنترنت في تشخيص الأمراض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من استخدام الإنترنت في تشخيص الأمراض. حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من استخدام الإنترنت في تشخيص الأمراض. وقال النمر: " ليس كل شئ في الإنترنت نقرأه يعني أننا سنكون مصابين به.. فقارئ الإنترنت كحاطب ليل قد يقرأ مايضرّه ولاينفعه" ونصح النمر فتاة تشكو من صداع وتشير إلى أنها قرأت عبر الإنترنت أن سببه ورم في الغدة النخامية، بالتوجه لأقرب طبيب وسيتخذ الإجراء اللازم لتشخيص المرض.

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