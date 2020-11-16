شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح شروط تغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدى إمكانية تغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية في حال سريانها.
وقالت الأحوال المدنية : "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية" ٠
جاء ذلك ردا على استفسار حول مدى إمكانية تغيير صورة البطاقة الشخصية السارية.
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