شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح شروط تغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدى إمكانية تغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية في حال سريانها.

وقالت الأحوال المدنية : "‏‎‎يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية" ٠

جاء ذلك ردا على استفسار حول مدى إمكانية تغيير صورة البطاقة الشخصية السارية.