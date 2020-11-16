شكرا لمتابعة خبر عن "الذوق العام" تطالب المغاسل بتخصيص غرف لتبديل الملابس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت الجمعية السعودية للذوق العام، مغاسل الملابس السريعة إلى تخصيص غرف تبديل ملابس لعملائها، لإتاحة الأمر لمن يريد تغيير ملابسه داخل المحل.

وفي سياق آخر أشارت الجمعية إلى عدم وجود قانون صريح يمنع لبس الشورت، موضحة أن تلك المخالفة تندرج ضمن "اللبس غير اللائق" وفق طبيعة المكان.

ويذكر أن الجمعية ستتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق برنامج توحيد لائحة المخالفات في بداية العام المقبل 2021، على أن يشمل المجمعات التجارية والأسواق والحدائق العامة.