"أكوا باور" تتولى إقامة منتجعات فاخرة في المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات مشروع البحر الأحمر الخاص، بإقامة منتجعات فاخرة في المملكة.
وذكرت أنها منحت عقد بناء وتشغيل مرافق تعتمد على الطاقة المتجددة الخاصة بالمشروع إلى اتحاد شركات تقوده أكوا باور.
وأكدت أن المشروع يعد أول وجهة سياحية في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة فقط، حيث سيتم توليد 650 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة كليًّا، كما ستولد الكهرباء من ألواح شمسية وتوربينات رياح.
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