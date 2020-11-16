شكرا لمتابعة خبر عن اقتراح بتفعيل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، اليوم الاثنين، اقتراحًا بتطبيق "الدراسة عن بُعد" خلال شهر رمضان؛ لتجاوز سلبيات الدراسة في هذا الشهر.

وأكد الدكتور عبدالله المسند، إن الدراسة ستتزامن مع شهر رمضان بدايةً من العام الجاري قرابة 19 عاماً، لافتًا إلى أن الدراسة عن بُعد في تلك السنوات خلال شهر رمضان ستكون حلاً مثالياً لتجاوز الكثير من سلبيات الدراسة.

وأوضح "المسند" أنه يفضل أن تبدأ الدراسة بعد صلاة التراويح بنصف ساعة ولفترة 4 ساعات تقريباً، مبيناً أن جعل الدراسة بعد الفجر سيكون منهكاً، مؤكدًا أن جعل الدراسة بعد صلاة الظهر سيدخل في وقت النوم والطبخ لدى ربات البيوت، لذا فإن الأفضل جعلها بعد صلاة التراويح كونها تتزامن مع أفضل ساعات اليوم من حيث الاستيعاب.