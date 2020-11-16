شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 67 حفرة لتحضير «المندي» بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، اليوم الاثنين أن البلدية تكثّف أعمالها الرقابية والصحية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح المهندس أيمن وقاد، أنه تمكنت الفِرَق الرقابية والأمنية من طمر وإزالة 67 حفرة لتحضير "المندي" وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأشار "وقاد" إلى أن أن البلدية ممثلةً في قسم الأسواق ستكثف جولاتها وتواصل زياراتها الميدانية المجدولة لضبط مثل هذه المخالفات ومنع الممارسات الخاطئة والحد من التجاوزات التي قد تضر بالمستهلك، والتي غالبًا ما يكون سببها العمالة المخالفة التي تعمل بالخفاء في أكثر من موقع دون شهادات صحية أو إلمام بالاشتراطات البلدية.