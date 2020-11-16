«السديس» يطالب بإبراز قيم التسامح في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي

طالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإبراز قيمة التسامح في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال السديس خلال كلمته في ملتقى حوارات المملكة عن بُعد تحت شعار «نتحاور لنتسامح» الذي ينظمه مركز الحوار الوطني، إن التسامح من أهم آثار التعايش السلمي والتماسك المجتمعي والحفاظ على العلاقات الاجتماعية ووحدة المجتمع بجميع مكوناته.

وأضاف، أن التسامح مبدأ أصيل وردت أدلته في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مؤكدًا أن الشريعة الغراء حثت على التسامح والتراحم، والتناصر والتلاحم.

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