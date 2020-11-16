«مجلس الشورى» يعيد تشكيل 14 لجنة متخصصة

أعاد مجلس الشورى، اليوم الإثنين، تشكيل لجانه المتخصصة البالغة 14 لجنة، وذلك خلال جلسته العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وأوضح المجلس، عبر تويتر، أن كل عضو في المجلس يشارك في لجنة متخصصة واحدة بحسب اختصاصه وخبرته، مضيفًا أن مدة اللجان المتخصصة سنة واحدة ولا يجوز إعادة ترشيح رئيس اللجنة ونائبه إلا لمرة واحدة فقط.

وأوضح، أنه يتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من خلال الاقتراع السري، مشيرا إلى ان اللجان المتخصصة تدرس ما يحال لها من موضوعات وترفع تقريرها الذي يتضمن توصياتها للمناقشة.

وأضاف، أن اللجان الـ14 هي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة الاقتصاد والطاقة، ولجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، واللجنة المالية، واللجنة الصحية.

ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.

من جانبه، رفع رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على افتتاحه- رعاه الله- بحضور ولي العهد- يحفظه الله- عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الماضي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقاءه الخطاب الملكي السنوي في المجلس.

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مجلس الشورى، تشكيل لجان مجلس الشورى،

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