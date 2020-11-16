مؤسسة الحبوب: ترسية استيراد 730 ألف طن شعير.. والقطاع الخاص يتولى المهمة مستقبلًا

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، إتمام إجراءات ترسية استيراد (730,000) طن من الشعير، موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وقال محافظ مؤسسة الحبوب، المهندس أحمد الفارس، في بيان نشر على موقع المؤسسة الإلكتروني، إنه تمت دعوة (25) شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (3) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأشار إلى أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (250,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير- فبراير2021م).

وأوضح الفارس، أنه بترسية هذه الدفعة الأخيرة لهذا العام تكون المؤسسة تعاقدت على نحو (5.8) مليون طن خلال العام 2020م وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد استعدادًا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتوجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ولفت محافظ مؤسسة الحبوب، إلى أن المؤسسة ستقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الالكترونية التي سيتم إطلاقها قريبًا.

ونوه الفارس إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

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