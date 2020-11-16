أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشروع رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية.. للمنافسة

لجمع المعلومات والبيانات المكانية

أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة عن رغبتها بطرح منافسة (رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها)، ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية مُحدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار. ودعت اللجنة، المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوافر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية، ورفع مستنداتهم إلى لجنة التأهيل مشتملة على خبراتهم والكوادر الفنية والإمكانيات المتاحة لديهم، عبر البريد الالكتروني [email protected] حتى تتمكن أمانة العاصمة المقدسة من تأهيل المقاولين حسب الإجراءات المتبعة، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان.

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