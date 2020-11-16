«الأرصاد» تنبه: هطول أمطار رعدية بهذه المناطق.. والدفاع المدني يطالب بالحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، إلى هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة، على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل محافظات (أبوعريش، أحد المسارحة، والدائر، والريث، الطوال، والعيدابي، بيش، جازان، صامتة، صيبا، ضمد، فيفا، هروب)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا، لمنطقة عسير تضمن هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت، أن الحالة تشمل (أبها ـ أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، ورجال ألمع، سراة عبيدة، ومحايل)، و تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وإلى منطقة الباحة، نبهت الهيئة العامة أيضًا بهطول أمطار رعدية, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، موضحة أنّ التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، يشمل (الباحة، الحجرة, والمخواة, والمندق, بلجرشي، وقلوة).

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئيًا تخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك و على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

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