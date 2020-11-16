بالفيديو.. هل المملكة مقبلة على موجة ثانية من كورونا؟.. استشاري العناية المركزة يوضِّح

أكد استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي، أنه لا يتوقع موجة ثانية من كورونا في السعودية، بشرط استمرار الالتزام الحالي بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى أن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة إيجابية جدًا.

وقال الدكتور العنزي خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن مصطلح موجة ثانية يعني أن تتم حالات صفرية ثم تبدأ العدوى في الانتشار مجددًا، مضيفاً: «نلتزم يخلّصنا رب العالمين إن شاء الله».

وتابع: «أقول للناس: ثقوا بوطنكم، الدولة السعودية الكريمة وفرت ما لم يوفره وطن آخر منذ بداية الأزمة، وجسدت للعالم مفهوم الإنسانية حتى أصبحنا مدرسة في ذلك، ولديها ترتيبات مع أكثر من جهة لتوفير أكثر من لقاح للمواطن والمقيم متى ثبت أمانها وفعاليتها».

وأوضح، أن الدول كانت أمام خيارات صعبة، والأمن الصحي يفوق أي أمن، مشيرا إلى أن الصين طعمت 56 ألف شخص، وأثبت اللقاح الصيني نجاحًا معهم، ولم تكن له أي أضرار جانبية.

وحول لقاح شركة فايزر، نوه العنزي، بأنه رفع من وتيرة المنافسة في الوصول السريع لعلاجات كورونا، وهذا من شأنه توفير كمية كافية من اللقاحات تكفي 2.5 مليار إنسان في نهاية 2020.

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