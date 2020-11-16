كيف يتم احتساب تاريخ انتهاء التأشيرة؟.. الجوازات السعودية تجيب

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة كيفية احتساب صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

وأوضحت الجوازات السعودية، أنه إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

وأكدت الجوازات السعودية، أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج.

وتحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة، وفقًا للجوازات السعودية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين والذي قال: «أنا الآن في إجازة خارج المملكة.. فكيف أعرف متى آخر يوم لي مسموح لدخول المملكة؟ هل أيام التأشيرة تحسب من تاريخ الإصدار أم من تاريخ المغادرة؟.. وهل يوجد في منصة أبشر طريقه للتعرف على آخر يوم لي مسموح لدخول المملكة بعد الإجازة؟».

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