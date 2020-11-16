السعودية تُدين الهجوم الإرهابي على دورية عسكرية في بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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