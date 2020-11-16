تطبيق «توكلنا» يوضح خطوات إلغاء موعد فحص كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طريقة إلغاء موعد فحص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم قبل 6 ساعات من الموعد المحدد سلفًا.

وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «من لديه موعد مسبق لفحص كورونا يمكن إلغاؤه قبل الموعد بست ساعات، من صفحة (الخدمات)، واختيار (فحص كورونا) ثم اختيار من (قائمة الأسماء) التي تتضمن التابعين والمكفولين، ثم اختيار (استعراض الموعد المحجوز)، ثم اختيار (الغاء الموعد) ثم تأكيد الإلغاء».

وكان مواطن، قد وجه سؤالًا عن إمكانية إلغاء موعد فحص كورونا، والخطوات اللازمة لذلك.

اقرأ ايضا:

«توكلنا»: خطوات بسيطة لتعريف رقم الجوال لغير المسجلين في «أبشر»

«توكلنا» يُذّكر بخدمة الإبلاغ عن التجمعات المخالفة لإجراءات كورونا

«توكلنا» يكمل ربطه مع عدد من الجهات الحكومية ويعزز منظومته بخدمات رقمية جديدة