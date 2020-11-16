السعودية اليوم / اجتماع مشترك بين مسؤولي التعليم بالأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين غدا



القاهرة 01 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

يُعقد غدا بجامعة الدول العربية عبر خاصية الفيديو الاجتماع المشترك الثلاثين بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بمشاركة وفود من كل من الأردن وفلسطين ومصر و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية، ومسؤولي التعليم في الأونروا.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ، السفير سعيد أبو على إن الاجتماع سيناقش أهم التحديات التي تواجه البرنامج التعليمي في الأونروا وذلك في ظل نقص التمويل الذي تعانيه الوكالة وانعكاساته على العملية التعليمية وكذلك الظروف الاستثنائية بعد تفشي فيروس

// انتهى //

13:34ت م

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القاهرة 01 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسيُعقد غدا بجامعة الدول العربية عبر خاصية الفيديو الاجتماع المشترك الثلاثين بين مسؤولي التعليم بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين بمشاركة وفود من كل من الأردن وفلسطين ومصر و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية، ومسؤولي التعليم في الأونروا.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ، السفير سعيد أبو على إن الاجتماع سيناقش أهم التحديات التي تواجه البرنامج التعليمي في الأونروا وذلك في ظل نقص التمويل الذي تعانيه الوكالة وانعكاساته على العملية التعليمية وكذلك الظروف الاستثنائية بعد تفشي فيروس كورونا والاعتماد بصورة أساسية على نظام التعلم عن بعد، هذا بالإضافة للإنجازات التي حققها البرنامج التعليمي للأونروا في مناطق عملياتها الخمس خلال العام 2020.// انتهى //13:34ت م0058

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