السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يُدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية



بريدة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

دشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي تُنفذها المدينة الطبية بالجامعة، في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية لمدة يومين، ولمدة ٤ أيام في مقر المستشفى الجامعي، وذلك لخدمة منسوبي الجامعة من جميع الكليات والجهات.

وتهدف الحملة التي يشارك فيها النادي الطلابي بكلية الطب، وعيادات طب الأسنان بالمدينة الطبية، إلى تعزيز جوانب الوقاية للفرد والأسرة والمجتمع، وذلك انطلاقا من حرص واهتمام الجامعة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي تقدمها لأبناء المجتمع، وتعزيزًا للوقاية ضد المخاطر الصحية، ‏وتماشياً مع الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

وتأتي الحملة امتدادًا للحملات السابقة التي قدمتها المدينة الطبية للمراجعين في العيادات الطبية، حيث يقدم اللقاح لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام.

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13:34ت م

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