السعودية اليوم / ليبيا تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 74324 حالة، منها 28 ألفا و566 نشطة، وتعافي 44733 ، في حين توفي 1025 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

12:38ت م

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طرابلس 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد ،وتعافي 600 مصابا، في حين توفي 8 آخرين.وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 74324 حالة، منها 28 ألفا و566 نشطة، وتعافي 44733 ، في حين توفي 1025 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //12:38ت م0046

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