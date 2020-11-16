السعودية اليوم / 24 جهة حكومية تستفيد من خدمات مركز اتصال الاستشارات النفسية



الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 600 استشارة نفسية خلال شهر أكتوبر 2020م لمنسوبي 24 جهة حكومية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، التي عمل المركز على تنفيذها لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.

يذكر أن المركز خلال الأشهر الماضية من عام 2020م قدم خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس

// انتهى //

12:32ت م

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الرياض 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسقدم مركز اتصال الاستشارات النفسية التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 600 استشارة نفسية خلال شهر أكتوبر 2020م لمنسوبي 24 جهة حكومية.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، التي عمل المركز على تنفيذها لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.يذكر أن المركز خلال الأشهر الماضية من عام 2020م قدم خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا من خلال تزويدهم بمحتوى توعوي لعدة موضوعات مصممة بشكل انفوجرافيك، وفيديو، إضافة إلى تقديم استشارات هاتفية ونصّية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون.// انتهى //12:32ت م0045

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