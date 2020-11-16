السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا



جدة 01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم المشاريع البحثية.

وبين معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الاتفاقية تسهم في تطوير تقنيات المستخدمة في المملكة في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع المضاف وأبحاث المركبات الجوية، تركز على مبادرات البحث والتطوير الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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12:08ت م

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