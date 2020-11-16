شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في شرتها اليوم: الطقس: بمشيئة الله تعالى ؛ سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة كذلك على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

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