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قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية، التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أكثر من 600 استشارة نفسية خلال شهر أكتوبر 2020م، لمنسوبي 24 جهة حكومية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، التي عمل المركز على تنفيذها لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.
يذكر أن المركز خلال الأشهر الماضية من عام 2020م، قدم خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا من خلال تزويدهم بمحتوى توعوي لعدة موضوعات مصممة بشكل إنفوجرافيك، وفيديو، إضافة إلى تقديم استشارات هاتفية ونصّية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون".المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 12:50 PM
تقديم الاستشارات المناسبة للمستفيدين ولأسرهم من خلال "سرية تامة"24 جهة حكومية تستفيد من خدمات مركز اتصال الاستشارات النفسية
قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية، التابع للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أكثر من 600 استشارة نفسية خلال شهر أكتوبر 2020م، لمنسوبي 24 جهة حكومية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، التي عمل المركز على تنفيذها لدعم العاملين في القطاعات الحكومية من الجانب النفسي، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ولأسرهم بسرية تامة من خلال فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية.
يذكر أن المركز خلال الأشهر الماضية من عام 2020م، قدم خدماته التوعوية النفسية للجهات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا من خلال تزويدهم بمحتوى توعوي لعدة موضوعات مصممة بشكل إنفوجرافيك، وفيديو، إضافة إلى تقديم استشارات هاتفية ونصّية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون".
، 24 جهة حكومية تستفيد من خدمات مركز اتصال الاستشارات النفسية ،
المصدر : الخليج 365
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