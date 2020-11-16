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قرار عاجل تحدّى إصابته بـ"كورونا".. إنقاذ شاب من تخثر شرياني بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - اتخذه فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي وقد تخدرت أطراف المريض اليمنى

أنقذ التدخل الجراحي للفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، شاباً بالعقد الثاني من عمره أُصيب بتخثر في الشريان السباتي وتسبّب له في ضيق وخدر في أطرافه بالجانب الأيمن.

وأتخذ الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية، قراراً عاجلاً بسرعة إجراء العملية رغم خطورتها، خاصة مع إصابة الشاب بفيروس ""؛ حيث تم تنظيف الشريان واستخراج الخثرة الدموية.

وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المجمع بعد تعافيه وتحسن حركة أطرافه تدريجياً.فريق طبي مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 12:33 PM

اتخذه فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي وقد تخدرت أطراف المريض اليمنى

قرار عاجل تحدّى إصابته بـ"كورونا".. إنقاذ شاب من تخثر شرياني بالطائف
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أنقذ التدخل الجراحي للفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، شاباً بالعقد الثاني من عمره أُصيب بتخثر في الشريان السباتي وتسبّب له في ضيق وخدر في أطرافه بالجانب الأيمن.

وأتخذ الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية، قراراً عاجلاً بسرعة إجراء العملية رغم خطورتها، خاصة مع إصابة الشاب بفيروس "كورونا"؛ حيث تم تنظيف الشريان واستخراج الخثرة الدموية.

وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المجمع بعد تعافيه وتحسن حركة أطرافه تدريجياً.

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المصدر : الخليج 365

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