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أنقذ التدخل الجراحي للفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، شاباً بالعقد الثاني من عمره أُصيب بتخثر في الشريان السباتي وتسبّب له في ضيق وخدر في أطرافه بالجانب الأيمن.
وأتخذ الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية، قراراً عاجلاً بسرعة إجراء العملية رغم خطورتها، خاصة مع إصابة الشاب بفيروس "كورونا"؛ حيث تم تنظيف الشريان واستخراج الخثرة الدموية.
وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المجمع بعد تعافيه وتحسن حركة أطرافه تدريجياً.فريق طبي مجمع الملك فيصل الطبي الطائف
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 12:33 PM
اتخذه فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي وقد تخدرت أطراف المريض اليمنىقرار عاجل تحدّى إصابته بـ"كورونا".. إنقاذ شاب من تخثر شرياني بالطائف
أنقذ التدخل الجراحي للفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، شاباً بالعقد الثاني من عمره أُصيب بتخثر في الشريان السباتي وتسبّب له في ضيق وخدر في أطرافه بالجانب الأيمن.
وأتخذ الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية، قراراً عاجلاً بسرعة إجراء العملية رغم خطورتها، خاصة مع إصابة الشاب بفيروس "كورونا"؛ حيث تم تنظيف الشريان واستخراج الخثرة الدموية.
وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد، وخرج المريض من المجمع بعد تعافيه وتحسن حركة أطرافه تدريجياً.
، قرار عاجل تحدّى إصابته بـ"كورونا".. إنقاذ شاب من تخثر شرياني بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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