، "محافظ بارق" يطلق حملة "الصلاة نور".. فعاليات توعوية وتواجد ميداني ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الفريضة في النفوس وحث أفراد المجتمع على إقامتها

أطلق محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، ظهر أمس الأحد حملة "الصلاة نور" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السن.

حضر الإطلاق مدير فرع الهيئة ببارق الشيخ عيد بن أحمد الألمعي، بمتابعة وتوجيه من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري.

وأكد محافظ بارق أهمية الصلاة في حياة المسلم، وضرورة الحث عليها؛ مشيرًا إلى جهود قيادة البلاد في هذا الجانب؛ لافتًا إلى أن الفرد يدرك عِظَم أمر الصلاة منذ مراحل التعليم المبكرة.

وتَطَرّق البناوي إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المنوطة بالمسلم في جميع أعماله؛ منوهًا بالعمل التكاملي بين جميع أجهزة الدولة؛ فيما وجّه شكره لرئيس هيئة بارق وزملائه.

عقب ذلك أوضح مدير فرع الهيئة ببارق فضيلة الشيخ عيد الألمعي، أهداف الحملة وهي: تعزيز هذه الفريضة في النفوس، وحث أفراد المجتمع على إقامتها من خلال نشر البرامج التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات العرض الإلكترونية في الأسواق التجارية والحدائق، وتكثيف العمل الميداني من خلال حضور دوريات الهيئة بالأماكن العامة.

وقدم الألمعي لمحافظ بارق بهذه المناسبة درعًا تذكاريًّا يحمل شعار الحملة "الصلاة نور" كما شكره على تدشين الحملة، والتُقطت الصور التذكارية.

محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي