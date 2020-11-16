، شاهد لأول مرة.. يوم تحركت مزرعة بأشجارها في إيرلندا ،

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لو لم يلتقط رجل إيرلندي هذا المشهد المذهل، ربما لم يصدقه أحد؛ لكن الفيديو الذي شاهده الجميع، يكشف عن مزرعة تتحرك فيها الأرض بأشجارها من جانب من التل إلى جانب آخر.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة العجيبة يوم الجمعة الماضي، في مزرعة مينبوج للرياح، بمقاطعة دونيغال شمالي إيرلندا، والتقطها شخص كان يسير قرب المزرعة.
وفي الفيديو الذي يحبس الأنفاس، لم يصدق الرجل ما يشاهده، فقام بالتقاط المشهد.
كانت كتلة كاملة من أرض المزرعة تتحرك بأشجارها على أحد المنحدرات، منتقلة من أحد جوانب التل إلى الجانب الآخر، كانت الأرض والأشجار تسير بسرعة ملحوظة.
وحسب الصحيفة؛ فقد بدأت سلطات مقاطعة دونيجال ووكالة لافس لحماية وتنمية البيئة، تحقيقًا في كيفية وقوع الحادث ومدى الضرر الذي تسبب فيه.
ونقلت الصحيفة عن المستشار جاري دوهرتي من مجلس مقاطعة دونيغال، قوله: "لقد طلبت هذا الصباح وقفًا فوريًّا لجميع الأعمال في مزرعة مينبوج للرياح والمنطقة بالكامل، حتى يتم إجراء تحقيق شامل ومعرفة حجم الضرر الناجم عن الانزلاق الأرضي".
وكشفت صور التقطت في المنطقة، عن كميات كبيرة من المياه تخللت تربة المنطقة وربما تسببت بتحركها. إيرلندا مزرعة مينبوج
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 12:21 PM
السلطات تُوقِف العمل في المنطقة وتُحقق في الواقعةشاهد لأول مرة.. يوم تحركت مزرعة بأشجارها في إيرلندا
لو لم يلتقط رجل إيرلندي هذا المشهد المذهل، ربما لم يصدقه أحد؛ لكن الفيديو الذي شاهده الجميع، يكشف عن مزرعة تتحرك فيها الأرض بأشجارها من جانب من التل إلى جانب آخر.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة العجيبة يوم الجمعة الماضي، في مزرعة مينبوج للرياح، بمقاطعة دونيغال شمالي إيرلندا، والتقطها شخص كان يسير قرب المزرعة.
وفي الفيديو الذي يحبس الأنفاس، لم يصدق الرجل ما يشاهده، فقام بالتقاط المشهد.
كانت كتلة كاملة من أرض المزرعة تتحرك بأشجارها على أحد المنحدرات، منتقلة من أحد جوانب التل إلى الجانب الآخر، كانت الأرض والأشجار تسير بسرعة ملحوظة.
وحسب الصحيفة؛ فقد بدأت سلطات مقاطعة دونيجال ووكالة لافس لحماية وتنمية البيئة، تحقيقًا في كيفية وقوع الحادث ومدى الضرر الذي تسبب فيه.
ونقلت الصحيفة عن المستشار جاري دوهرتي من مجلس مقاطعة دونيغال، قوله: "لقد طلبت هذا الصباح وقفًا فوريًّا لجميع الأعمال في مزرعة مينبوج للرياح والمنطقة بالكامل، حتى يتم إجراء تحقيق شامل ومعرفة حجم الضرر الناجم عن الانزلاق الأرضي".
وكشفت صور التقطت في المنطقة، عن كميات كبيرة من المياه تخللت تربة المنطقة وربما تسببت بتحركها.
، شاهد لأول مرة.. يوم تحركت مزرعة بأشجارها في إيرلندا ،
المصدر : الخليج 365
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