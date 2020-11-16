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يواصل الفريق الطبي المختص في جراحة أورام العظام والعضلات في مستشفى المدينة المنوّرة، إجراء العمليات الجراحية التخصصية في هذا المجال، حيث نجح الفريق أخيراً في استئصال ورم في أعلى عظمة الساق اليسرى لمريضة.
يُذكر أن المستشفى تبلغ سعته السريرية 200 سرير، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شملت خدماته المقدمة للمراجعين 256 تصويراً للقلب و7369 مراجعاً للعيادات الخارجية، و188468 فحصاً مخبرياً، و8034 خدمة للأشعة.فريق طبي مستشفى المدينة المنوّرة
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 12:08 PM
شملت خدماته المقدمة للمراجعين 256 تصويراً للقلب خلال 3 أشهراستئصال ورم من عظمة ساق مريضة في مستشفى المدينة المنوّرة
يواصل الفريق الطبي المختص في جراحة أورام العظام والعضلات في مستشفى المدينة المنوّرة، إجراء العمليات الجراحية التخصصية في هذا المجال، حيث نجح الفريق أخيراً في استئصال ورم في أعلى عظمة الساق اليسرى لمريضة.
يُذكر أن المستشفى تبلغ سعته السريرية 200 سرير، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شملت خدماته المقدمة للمراجعين 256 تصويراً للقلب و7369 مراجعاً للعيادات الخارجية، و188468 فحصاً مخبرياً، و8034 خدمة للأشعة.
، استئصال ورم من عظمة ساق مريضة في مستشفى المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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