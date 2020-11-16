شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" : ندعم بوركينا فاسو في مكافحة العنف والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو . وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع بوركينا فاسو في مكافحة العنف والإرهاب ، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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